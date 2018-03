Juve, Allegri ora è Mister 97,6%

TORINO - Fino alla fine, ma per davvero non solo per slogan: Massimiliano Allegri ha interpretato il motto juventino in modo sostanzialmente letterale e con la quarta finale di Coppa Italia consecutiva ha chiuso un’altra competizione arrivando fino in fondo. Se si aggiungono le due finali di Champions League e i tre scudetti vinti, la gestione Allegri arriva a stabilire un altro record notevolissimo. Nelle ultime tre stagioni e mezzo, la Juventus ha giocato il 97,6% delle partite che poteva giocare. In pratica 203 su 208, saltando solamente i quarti, le semifinali e la finale della Champions League 2015, quando è uscita agli ottavi contro il Bayern Monaco, perdendosi il resto della competizione. Unica eccezione in quattro anni strabilianti nei quali Max ha sempre condotto la squadra alla fine delle competizioni, vincendone finora otto.

E’ una statistica un po’ particolare e sotto lo stretto profilo tecnico non è uno di quei record che di per sé consacrano un tecnico come una grande vittoria. Tuttavia si tratta una fotografia numerica molto a fuoco per capire il tipo di approccio che il tecnico ha avuto, sposando in modo perfetto e definitivo il modo di pensare della Juventus. Come due anime gemelle, il club e l’allenatore hanno trovato la sintonia perfetta sul modo di interpretare le competizioni che per la Juventus è uno solo: provare a vincerle.

