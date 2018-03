Lazio-Juventus: Mandzukic out, c'è un tridente tutto sudamericano

Il croato non è al top e dovrebbe partire dalla panchina: al suo posto Alex Sandro alto in attacco con Douglas Costa e il ritrovato Dybala twitta

TORINO - Alla prova del nove… senza un vero nove. Questa è la situazione della Juventus che oggi all’Olimpico (ore 18) dovrà cercare di invertire la recente tendenza che l’ha vista sconfitta due volte di fila dalla Lazio di Simone Inzaghi. Un crocevia fondamentale nel testa a testa scudetto con il Napoli che in serata (ore 20.45) ospiterà invece la Roma. Vietato sbagliare per i bianconeri in una sfida resa ancor più delicata dalla successiva trasferta di mercoledì a Londra, dove i campioni d’Italia andranno all’assalto di un Tottenham capace di pareggiare 2-2 allo ‘Stadium’ nell’andata degli ottavi di Champions League.

Lazio-Juventus: segui la diretta dalle ore 18

JUVE “SPUNTATA” - E a rendere ancor più difficile la partita di oggi c’è il mancato recupero di Higuain - che lo staff vuole evidentemente presentare al top a Wembley – ma anche il possibile forfait di Mandzukic, che è alle prese con un fastidio muscolare e contro la Lazio dovrebbe partire dalla panchina. Il croato, trasformatosi a Torino in un esterno atipico, dovrebbe lasciare così il posto ad Alex Sandro (con Asamoah terzino) mentre al centro del tridente ci sarà Dybala. Una mossa che Allegri studia da tempo, anche se un conto è schierare l’argentino come “falso nueve” con Mandzukic comunque al suo fianco a dar battaglia e un altro farlo con due esterni puri come Douglas Costa e Alex Sandro (come dovrebbe accadere all’Olimpico). Senza Mario mancherebbero quello strapotere fisico e quella grinta che lo hanno fatto diventare idolo dei tifosi bianconeri e il tridente tutto sudamericano dovrà cercare di sopperire a questa assenza con la fantasia, la velocità e con la... ‘Joya’.

Napoli-Roma: segui la diretta dalle ore 20.45

Lazio-Juventus: tutte le curiosità sulla sfida dell'Olimpico