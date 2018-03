Graziani punge: «Juventus di un altro pianeta? Così Sarri perde due volte...»

TORINO - Se fino a qualche giorno fa il Napoli era dato da tutti come il favorito per lo scudetto e unica squadra in grado di interrompere il dominio incontrastato di una Juventus a caccia del settimo titolo di fila, la pesante sconfitta casalinga contro la Roma unito al ‘colpaccio’ bianconcero in casa della Lazio hanno fatto improvvisamente scendere le quotazioni dei partenopei. E tra gli addetti ai lavori che “punge” il tecnico degli azzurri Maurizio Sarri c’è l’ex centravanti Ciccio Graziani, campione del mondo con l’Italia nel 1982: «Faccio un applauso ai tifosi napoletani che sono stati straordinari - ha detto ai microfoni di ‘Radio Sportiva’ -, non è da tutti applaudire dopo una sconfitta per 4-2 in casa. Al primo vero esame però, quello con la Roma, il Napoli è stato bocciato e ora vedremo cosa farà negli altri appuntamenti. Tuttavia, non capisco le parole di Sarri quando dice che la Juventus è di un altro pianeta. Se fosse stato davvero così, i bianconeri dovevano stare davanti con tanti punti di vantaggio. La capolista, invece, è meritatamente il Napoli (ancora a +1 sui bianconeri che devono però recuperare il match casalingo contro l’Atalanta rinviato per neve, ndr) e se continua a giocare così bene alla fine può vincere lo scudetto. Se Sarri, invece, continua a far credere, anche ai suoi calciatori, che la Juventus è di un altro pianeta, non perdono una volta, ma due volte».

