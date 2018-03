Juventus, Dybala verso la miglior stagione di sempre

Il numero 10 non aveva mai segnato così tanto a metà marzo: gli bastano 3 gol per superare il suo massimo in carriera twitta

TORINO - La magia con la Lazio all'Olimpico, la prima gioia stagionale in Champions per ribaltare il Tottenham, la doppietta scintillante contro l'Udinese. Con 4 gol nello spazio di 8 giorni Dybala ha prodotto un'accelerata portentosa nell'annata della Juventus e ora punta a riscrivere i suoi primati personali. Sono già 21 le reti del 2017/18 della Joya che si è portata a -2 dal record personale autografato nella stagione 2015/16, in cui però, prima dell'arrivo della primavera, aveva totalizzato solo 18 reti. L'anno scorso invece il totale fu di 19, di cui 6 (3 in Champions e 3 in Serie A) realizzate dopo il 13 marzo.

DYBALA ALLA JUVE GOL PRIMA DEL 13 MARZO GOL A FINE STAGIONE 2015/16 18 23 2016/17 13 19 2017/18 21 ??

