Juventus, De Sciglio: «La svolta? Il gol di Dybala alla Lazio. Su Allegri-Benatia...»

TORINO - «Vincere con l'Atalanta è stato un passo importante verso lo scudetto». Mattia De Sciglio riconosce al successo di ieri della Juventus una grande valenza nella corsa per il titolo di campione d'Italia: «È ancora lunga e ci sono gli scontri diretti - ha spiegato ai microfoni di Sky Sport -, ma questa vittoria ci ha dato una grande spinta». La vera svolta della stagione, però, è arrivata con «il gol di Dybala contro la Lazio - spiega De Sciglio - dal punto di vista mentale ci ha dato una spinta in più per credere a questo scudetto. Se poi la Juve sente meno la pressione, questo è dovuto all'abitudine a giocare ogni stagione su questi livelli, mantenendo questi ritmi ed affrontando tre competizioni fino alla fine. Qui c'è una mentalità vincente e basta entrare a fare parte di questa squadra per capire immediatamente come sia stato possibile vincere sei scudetti consecutivi». Ora, però, «serve la testa: rimanere sempre concentrati, sempre sul pezzo, senza mollare un centimetro, anche in partite che possono sembrare un po' più agevoli di altre. Dovremo entrare in campo e prepararle tutte come se fossero una finale».

