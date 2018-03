Serie A Juventus, i convocati per la Spal. Out Khedira

TORINO - Il tecnico della Juventus, Allegri, ha diramato le convocazioni in vista del prossimo impegno di campionato, la trasferta in casa della Spal. La gara, in programma alle 20.45 è valida come anticipo della ventinovesima giornata di campionato. Sono 21 i giocatori chiamati da Allegri: Khedira è out, c'è Howedes. Questo l'elenco completo: Portieri: Buffon, Szczesny, Pinsoglio, Del Favero. Difensori: De Sciglio, Chiellini, Alex Sandro, Barzagli, Howedes, Rugani, Lichtsteiner. Centrocampisti: Pjanic, Marchisio, Matuidi, Asamoah, Sturaro, Bentancur. Attaccanti: Higuain, Dybala, Douglas Costa, Mandzukic.

