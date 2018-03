Juventus: Bernardeschi, giusto provare. Se la terapia funziona...

FERRARA - Federico Bernardeschi ci crede. Ed è autorizzato a farlo. Non ha certezze, per carità, ma i medici sono stati chiari: proviamo per quindici giorni con una terapia conservava e poi vediamo, abbiamo le possibilità concrete di farti tornare in campo. Se va bene la Juventus potrà disporre di un prezioso elemento in più per il rutilante finale di stagione, se non va bene Bernardeschi si sottoporrà a un’operazione al legamento che, di fatto, porrà termine alla sua stagione e darà l’appuntamento per l’estate. Vale comunque la pena di tentare, anche perché, al di là delle percentuali, che sarebbe illogico provare a calcolare, esiste la possibilità di giocare senza passare dalla sala operatoria e quindi va perseguita. L’umore è ottimo, il lavoro da fare tanto. Si tratta, di fatto, di quindici giorni di lavoro per rinforzare la muscolatura intorno al ginocchio in modo da rinsaldare l’articolazione e sopperire ai piccoli problemi al legamento.

Federico l’ha incominciato e lo sta portando avanti con determinazione. E’ una ragazzo positivo e non si lascia buttare giù dagli eventi (basta pensare come ha approcciato alla stagione nella quale partiva dalle retrovie e si è trovato a conquistarsi un posto da quasi titolare, senza sgomitare, ma con la forza del suo lavoro). Insomma, tra dieci/quindici giorni, probabilmente tra il Milan e la prima sfida con il Real Madrid, si saprà qualcosa del destino di Bernardeschi, quando proverà a “forzare” in allenamento e valuterà il dolore e le reazioni del ginocchio. Allora verrà emessa la sentenza e Allegri saprà quanti attaccanti avrà a disposizione per il finale di stagione. Perché invece c’è un filo meno di ottimismo sulla situazione di Cuadrado, che dopo l’operazione per risolvere il problema della pubalgia, è ancora alle prese con un’infiammazione.

La Spal frena la Juventus: finisce 0-0