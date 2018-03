Juventus, Dybala in vacanza a Madrid scatena i social. Ma è un falso allarme

TORINO - Una foto sui social e qualche avvistamento: Paulo Dybala è a Madrid. Basta questo per scatenare l'inferno che neppure Russel Crowe! Al punto che alla fine è lo stesso calciatore che diffonde attraverso il suo entourage la spiegazione per placare l'ansia juventina: «Trattasi di una vacanza con amici e non si fermerà a Madrid, ma girerà per altre città spagnole». Una gita programmata da tempo, da quando cioè era saltata per colpa dell'infortunio di Cagliari del 6 gennaio, ultima partita prima della sosta invernale. A Madrid, Dybala, ci doveva andare in quei giorni di vacanza, ma il problema muscolare lo aveva bloccato a Torino, perché il giocatore voleva iniziare subito la riabilitazione. Adesso che il ct argentino Sanpaoli non l'ha convocato e il tecnico bianconero Allegri ha concesso quattro giorni di vacanza per coloro i quali non sono impegnati con le nazionali, il numero dieci ne ha approfittato e con qualche amico è partito alla volta di Madrid.

IL FUTURO DI PAULO - Insomma, niente incontri di mercato o sopralluoghi per un eventuale trasferimento al Real, ma un viaggio di piacere. Quanto basta a innescare la solita sfilza di voci e retroscena su un suo imminente addio alla Juventus. Al netto delle smentite di tutte le voci di addio da parte dello stesso giocatore e della stessa Juventus, sarebbe comunque un po' folle comunicare al mondo la propria presenza a Madrid se in corso ci fosse una trattativa con il Real. Sul futuro di Dybala nessuno in questo momento può avere certezze assolute (anche se le dichiarazioni del giocatore sanno di fedeltà alla Juve), ma in questi giorni non si sta consumando un tradimento, ma solo una vacabza.