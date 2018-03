Douglas Costa: «Il Mondiale passa dalla Juventus, ma ora non penso al Real»

TORINO - Con Neymar infortunato e un'emergenza in attacco, gli occhi del Brasile sono puntati anche su Douglas Costa: «Neymar è un giocatore importante per la squadra - ha detto l'attaccante dal ritiro della nazionale - ma ora tocca a noi dimostrare quanto valiamo. L'assenza non influisce molto, chiunque abbia l'opportunità farà bene. Le amichevoli saranno per noi due test molto importanti».



ALEX SANDRO - L'infortunio di Alex Sandro è una brutta notizia per il Brasile e per la Juve: «Ho sentito che aveva un problema, ma non so cosa sia realmente successo. Per me la cosa importante è respirare l'ambiente della Coppa del Mondo, è quello che siamo venuti a fare. Dobbiamo lavorare indipendentemente dal grande freddo che c'è in Russia».



CHAMPIONS - Il ct Tite ha detto che non gli piacerebbe vedere giocatori brasiliani in finale di Champions. Douglas Costa ovviamente spera di deluderlo, ma evita l'argomento: «La Champions League è una questione che riguarda il futuro, ora siamo qui per preparare le amichevoli con il Brasile. Non è il momento di affrontare questo problema, ma di allenarci e concentrarci su ciò che dobbiamo fare».



MONDIALE - Il suo sogno è vincere il Mondiale con il Brasile, ma intanto per assicurarsi un pass per la Russia deve continuare a fare bene con la Juventus. «Sono ottimista, voglio continuare a fare il mio lavoro e essere chiamato in Seleçao, come è successo. La cosa più importante è dare la priorità al lavoro con il mio club. Sicuramente sogno di poter giocare il Mondiale per il mio Paese, ma per farlo conterà quello che ho fatto con la Juventus, per questo mi interessa come giocherò con la Juve. Devo continuare come sto facendo per aiutare la mia squadra e la Seleçao».