Juventus, a Benevento senza Barzagli ma con Pjanic e Benatia. E Bernardeschi... 

VINOVO - L'amarezza per la batosta subita dal Real Madrid all'Allianz Stadium nell'ìandata dei quarti di Champions League non è stata ancora smaltita, ma Massimiliano Allegri sta cercando di ricaricare la sua Juventus in vista della volata scudetto che vede i campioni d'Italia - a caccia del settimo titolo consecutivo - a +4 sul Napoli. Il prossimo ostacolo è il Benevento ultimo della classe, che sabato (ore 15) ospiterà la capolista al 'Vigorito'. Un "testacoda" da affrontare con la massima attenzione, memori del pareggio di Ferrara con la Spal che aveva preceduto il successo sul Milan. I bianconeri, che oggi hanno svolto la seconda seduta di avvicinamento alla sfida in terra campana, si sono ricompattati dopo l'allenamento a gruppi di ieri. Rispetto al primo round europeo contro il Real torneranno a disposizione Benatia e Pjanic, assenti in coppa per squalifica, mentre non ci sarà Barzagli fermato da un problema muscolare addominale. Resta invece ancora in dubbio Bernardeschi, tornato da qualche giorno in gruppo dopo lo stop per l'infortunio al ginocchio. Domani, vigilia della gara contro i giallorossi campani, la squadra effettuerà la rifinitura al mattino seguita alle 14 dalla conferenza stampa del tecnico Allegri.

(in collaborazione con Italpress)

