Allegri: «Il riscatto Real parte da Benevento. Futuro? Io alla Juventus sto bene»

Il tecnico: «Domani non possiamo fallire. Stagione positiva: lotta campionato e Coppa Italia, e in Champions siamo un leone ferito ma possiamo ancora mordere»

VINOVO - La sconfitta con il Real Madrid brucia ancora, eppure il Benevento incombe. E dunque Massimiliano Allegri prova, alla vigilia del match contro i campani, a spostare l’attenzione sulle cose più immediate. E concrete. «Domani c’è una partita di campionato che non possiamo sbagliare, contro una squadra che gioca bene a calcio. Peraltro giocheremo alle tre, con il primo caldo della stagione… Dovremo essere pronti con la testa, la squadra dovrà dimostrarsi responsabile. E metterci rabbia, oltre che tecnica: quella rabbia che deriva dalla sconfitta con il Real. Dobbiamo mantenere il vantaggio sul Napoli altrimenti gli diamo la possibilità di tornare in corsa, ancora di più. Ciò che è successo martedì, beh, son cose che nel calcio possono capitare. Dobbiamo semplicemente smaltire la sconfitta: e il modo migliore per farlo è vincere la gara dopo».

