Juventus-Napoli: Allegri in ansia per Pjanic, Mandzukic e Sturaro

TORINO - Non c'è tempo per piangersi addosso in casa Juventus dopo il pari di Crotone che ha riportato il Napoli a -4 e riacceso le speranze scudetto di tutti i tifosi partenopei a pochi giorni dallo scontro diretto in programma domenica (ore 20.45) all'Allianz Stadium di Torino. Una sfida decisiva per la corsa al titolo, perché dopo mancheranno solo quattro giornate e il calendario sulla carta sembrerebbe leggermente più agevole per i campani. Una sfida a cui Allegri, che ha finalmente recuperato Bernardeschi ma è in ansia per Sturaro che si è fermato dopo aver giocato a Crotone, conta di arrivare con Mandzukic e Pjanic, le cui condizioni sono da monitorare in questi giorni. Andiamo ad analizzare le rispettive possibilità di recupero in vista del big-match e la condizione degli altri infortunati...