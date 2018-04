Juventus-Napoli: settore ospiti mezzo vuoto. Troppi 50 euro

TORINO - Alla fine saranno poco più di mille i tifosi del Napoli nel settore ospiti, riaperto dal Prefetto su indicazione dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive dopo tre stagioni di chiusura. Troppi i 50 euro del biglietto, dicono i tifosi del Napoli a cui era riservata la vendita (quelli fuori dalla Campania, per decisione dell'Osservatorio). Insomma, alla fine, la riapertura del settore che tanto ha fatto infurariare i bianconeri (che non quest'anno si sono visti chiudere per la terza stagione consecutiva quello del San Paolo), non ha avuto il successo previsto. Solo la metà dei posti disponibili (2099) è stata infatti venduta.

MISURE SPECIALI - Resta comunque alta l'allerta sicurezza perché la partita è considerata ad alto rischio da tutte le autorità. Nello Stadium ci sarà il numero massimo di stewart e fuori dallo stadio sono state prese delle misure speciali dal nuovo questore.