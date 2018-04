Juventus, ansia Chiellini: rischia di saltare l'Inter e non solo

TORINO - Facile parlare dopo di presagi, ma di certo la serata della Juventus non era iniziata bene. Pochissimi minuti e una smorfia sul volto di Giorgio Chiellini aveva fatto scattare l’allarme, trasformatosi in breve nell’uscita del difensore centrale, che si è subito messo una borsa del ghiaccio dietro al ginocchio sinistro, a cui ha subito un’iperestensione. Oggi l’azzurro sara sottoposto agli esami diagnostici, ma la paura di non averlo a disposizione almeno sabato a San Siro è reale e concreta. Con l’ansia che lo stop possa anche essere più lungo. Ansia che non cancella le speranze di scudetto bianconere, così come non le cancella il risultato. Lo conferma Cuadrado: «Non abbiamo giocato una bella partita ma penso che dobbiamo crederci fino alla fine, siamo ancora in vantaggio e dipende tutto da noi. Calo fisico? Non penso. Certo, stiamo giocando tante partite, ma adesso non c’è nulla da dire, dobbiamo cercare di lavorare al massimo in questi 20 giorni, possiamo giocarcela con tutti».

Leggi l'articolo completo sull’edizione digitale