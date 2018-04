Serie A , Bergomi: «Se la Juventus batte l'Inter le vincerà tutte»

MILANO - "Il Napoli poteva perdere la speranza dopo il gol di Dybala alla Lazio, ma poi ha avuto la forza di recuperare certe gare e pareggiarne altre importanti, come contro l'Inter o contro il Milan". Così Beppe Bergomi ai microfoni di Radio Kiss Kiss. "La Juve? L'eliminazione a Madrid al 93' e la sconfitta al 90' contro il Napoli sono state due mazzate. Non capisco le critiche ad Allegri, lui ha sempre giocato in quel modo, a Sky eravamo pronti a quel tipo di match". Riguardo ad Inter-Juve: "Se la Juve batte i nerazzurri penso che alla fine le vinceranno tutte, ma l'Inter deve fare risultato".

