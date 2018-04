Juventus, striscione della Curva Sud a Vinovo: «Vinciamolo»

TORINO - Dopo la brutta sconfitta di domenica sera contro il Napoli e il lunedì di riposo, la Juventus è tornata a lavorare al Training Center di Vinovo per iniziare a preparare la prima delle ultime quattro delicate sfide di questa stagione, quella in casa dell'Inter in programma sabato 28 aprile alle 20.45. La Curva Sud non ha voluto far mancare la vicinanza alla squadra in un momento cosi' ricco di tensione e all'esterno dei cancelli del centro sportivo bianconero e' stato esposto a caratteri cubitali uno striscione: «Noi con la voce, voi con il cuore, vinciamolo», con chiaro riferimento allo scudetto.La settimana sarà importante soprattutto per scegliere chi sarà l'alternativa a Chiellini per sabato: Barzagli, Howedes e Rugani sono i tre giocatori in ballo.

SEDUTA INTENSA - Intanto oggi la squadra ha sostenuto una seduta molto intensa alla ripresa. I bianconeri, sotto un sole molto caldo, sono stati impegnati in una lunga sessione atletica (all'inizio tutti insieme e poi con programma differente per chi ha giocato domenica), e poi con la palla. Nel menu della seconda parte della sessione, infatti, c'è stata una lunga fase dedicata al possesso e al movimento veloce del pallone. La Juventus tornerà ad allenarsi domani, entrando sempre più nel vivo della preparazione del match di sabato sera al Meazza contro l'Inter di Spalletti. Appuntamento al mattino a Vinovo. (In collaborazione con Italpress).

