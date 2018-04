Mercato Juventus, ecco tutti i nomi di un'estate calda

1 di 10 Successiva

TORINO - Indipendentemente da come andrà a finire questo campionato, l'estate della Juventus si preannuncia ricca di colpi di scena. Non ci saranno rivoluzioni radicali ma la squadra cambierà comunque pelle: la conquista del campionato, della Coppa Italia o di entrambi non inciderà minimamente sulla progettazione di medio-lungo periodo dei bianconeri che stanno già definendo in queste ore i prodromi delle prime trattative. Se è vero che il mercato partirà ufficialmente solo il 3 luglio, sono proprio queste le settimane in cui si possono fare gli affari migliori anticipando le dirette concorrenti. Gli obiettivi riguardano tutti i reparti tranne la porta dove Wojciech Szczesny rappresenta una garanzia di solidità.

Andiamo ad analizzare i 9 possibili colpi di Marotta...

Juventus, quattro Red Devils nel mirino. E Mourinho che dice?