Real-Juventus, torna a parlare Oliver: «L'affetto dalla gente mi ha commosso»

TORINO - In Inghilterra la sua direzione di gara in Real Madrid-Juventus non ha certo fatto calare le sue quotazioni di arbitro emergente: Michael Oliver infatti è stato designato per la finale di FA Cup del 19 maggio a Wembley tra Chelsea e Manchester United. Un altro big match per il fischietto più "odiato" dagli juventini dopo quel rigore assegnato al 93' e la conseguente espulsione di Buffon. L'arbitro inglese, al quale il capitano della Juve non ha di certo dedicato parole al miele, è tornato a parlare non tanto di quei momenti concitati, quanto dell'affetto ricevuto dalla gente dopo le polemiche che l'hanno visto al centro delle cronache sportive per i giorni successivi. «Ho vissuto giorni strani - racconta Oliver al sito ufficiale della Federcalcio inglese -, ma sono felice che tante persone mi abbiano aiutato e mostrato vicinanza. Ci sono state persone che mi hanno addirittura fermato per strada, mi sono commosso. Addetti ai lavori mi hanno chiamato direttamente per manifestarmi il loro supporto».

LA FINALE - Oliver, dunque, arbitrerà la finale tra le squadre di Conte e Mourinho. «Una designazione che mi riempie di orgoglio. A inizio carriera sognavo di arbitrare la finale di FA Cup, ma appunto era solo un sogno. Non credevo potesse diventare realtà. Poi col passare degli anni diventa un traguardo sempre più concreto, ma non mi aspettavo di ricevere questa chiamata. Curioso che la finale del 1994 tra Manchester United e Chelsea sia la prima partita che ricordo da bambino. Ventiquattro anni dopo mi ritrovo ad arbitrare quella stessa partita».