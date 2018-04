Juventus, operazione San Siro: la carica al 100%

La squadra si è ricompattata nello corsa scudetto, i tifosi si sono fatti sentire. Sabato il loro sostegno sarà l’uomo in più, come è sempre avvenuto a Milano twitta

TORINO - Sono stati giorni in cui la componente tifo è tornata a farsi sentire pesantemente in casa Juventus. Logico che sia capitato: gli ultimi risultati hanno messo in serio pericolo la corsa verso il settimo scudetto consecutivo, in queste situazioni chi va allo stadio da spettatore diventa sempre molto sensibile. Così c’è stato il primo striscione di sostegno esposto martedì a Vinovo, così c’è stato mercoledì un confronto decisamente più acceso con il gruppo di Tradizione al di fuori dei cancelli del centro sportivo. Un confronto che ha avuto come interlocutori Gigi Buffoni e Claudio Marchisio, avendo come sbocco logico il ricompattamento del fronte comune nella lotta con il Napoli.

MERCATO JUVE, TUTTI I NOMI DI UN'ESTATE CALDA

TIFO RADICATO - Per questo la Juventus non sarà sola sabato sera al Meazza contro l’Inter. Il radicamento della tifoseria in Lombardia è storico e solido, basti pensare che gli Official fan club sono secondi per numero soltanto alla Sicilia: 48 contro 47. San Siro, poi, per la sua centralità nel nord Italia ha anche la possibilità di essere raggiunto con maggiore facilità rispetto ad altri stadi. Hail boato dopo un gol e uno pensava a Milan o Inter, invece aveva segnato la Juventus... Sabato la partita sarà doppia, in campo e sugli spalti, dove i rapporti numericamente favorevoli ai nerazzurri potranno essere controbilanciati dalla passione che contraddistingue il tifo bianconero.

Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna di Tuttosport

Juventus, quattro Red Devils nel mirino. E Mourinho che dice?