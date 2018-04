Juventus, 10 punti di sutura per Mandzukic, Bologna a rischio

TORINO - La caviglia di Mandzukic è piuttosto malconcia. «A seguito della profonda ferita lacero contusa in regione sovramalleolare interna della caviglia destra, riportata in conseguenza del contrasto di gioco con Vecino avvenuto nella partita di ieri contro l'Inter, dopo il rientro a Torino nella nottata, l'attaccante della Juventus Mario Mandzukic è stato sottoposto a sutura chirurgica. L'intervento, in anestesia locale - riferisce il club bianconero - è stato effettuato da un consulente specialista in chirurgia plastica di riferimento della società e sono stati applicati complessivamente una decina di punti tra interni ed esterni. È fortemente a rischio la presenza del giocatore per la gara di Campionato di sabato prossimo contro il Bologna».

SALTA IL BOLOGNA? - Molto probabile dunque che il croato salti la partita di sabato allo Stadium contro il Bologna. Per l'intervento di Vecino, espulso in un secondo momento con l'ausilio del Var da parte di Orsato, c'è stata molta polemica.

ECCO LA GAMBA DI MANDZUKIC DOPO L'INTERVENTO DI VECINO (IMMAGINI FORTI)