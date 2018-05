Juventus, Höwedes ko in allenamento: fuori dai convocati

La lista di Allegri per il Bologna: non c'è il tedesco che nell'allenamento di oggi ha riportato un trauma distrattivo alla regione adduttoria della coscia destra twitta

TORINO - L'ennesimo infortunio di questa stagione non permetterà a Benedikt Höwedes di partecipare alla sfida di domani sera tra la Juventus e il Bologna, oltre a mettere a rischio la sua presenza anche per il resto della stagione, ormai in dirittura d'arrivo. Il tedesco si fermato durante l'allenamento di oggi: per lui trauma distrattivo alla regione adduttoria della coscia destra.

LE PAROLE DI ALLEGRI

LA LISTA DEI CONVOCATI- 1 Buffon 3 Chiellini 4 Benatia 6 Khedira 7 Cuadrado 8 Marchisio 9 Higuain 10 Dybala 11 Douglas Costa 12 Alex Sandro 14 Matuidi 15 Barzagli 16 Pinsoglio 22 Asamoah 23 Szczesny 24 Rugani 26 Lichtsteiner 30 Bentancur 33 Bernardeschi.