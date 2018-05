Juventus, la Curva Sud insorge: «Prezzi troppo alti, all'Olimpico non ci saremo»

1 di 2 Successiva

ROMA - La Curva Sud insorge contro il caro biglietti in vista di Roma-Juventus. Un match che - dovesse finire in pareggio - regalerebbe ai giallorossi la sicurezza di un posto in Champions certificando al contempo il settimo scudetto consecutivo dei bianconeri. Un record mostruoso che potrebbe non essere però celebrato "in loco" dai tifosi organizzati juventini della curva "Gaetano Scirea", che hanno annunciato di voler disertare gli spalti in segno di protesta per la politica dei prezzi attuati dalla Roma. Prezzi, quelli per acquistare un biglietto per il match in questione, decisamente lievitati rispetto a quelli esercitati di solito nelle gara casalinghe dei giallorossi: curve a 45 euro, distinti a 70, Tevere a 110 euro e Monte Mario a 130 mentre nell'ultimo match contro il Chievo (25 euro per le curve, 35 per i distinti, 60 per la tribuna Tevere e 60 per la Monte Mario). Prezzi più alti anche rispetto ad altri big-match come quelli casalinghi contro Lazio, Napoli e Inter (35 euro per curve, 45 per i distinti, 80 per la Tevere e 80 per la Monte Mario). Ecco così che i tifosi della Juventus - che già contro il Bologna allo Stadium avevano protestato appendendo gli striscioni al contrario - hanno emesso un comunicato per spiegare la loro scelta.

