7Bellissimo: Juventus nella leggenda del calcio

Dicono che il sette sia il numero più magico e più mistico che ci sia. Può essere. Ma, nel leggendario settimo scudetto consecutivo della Juve ci sono il lavoro, il sacrificio, la passione, l’orgoglio, la programmazione, l’organizzazione di una squadra e di una società che in questi sette campionati ha dominato le rivali con un esercizio di forza senza precedenti nella storia del nostro calcio. I distacchi complessivamente inflitti alla concorrenza sono stati abissali e, se ammirevoli sono stati gli sforzi profusi dalla stessa (un anno fa la Roma, oggi il Napoli), impressionante è stata la capacità juventina di rigenerare gli stimoli e le motivazioni per stabilire questo record. In calce al quale, a caratteri cubitali, ci sono i nomi e i cognomi di Andrea Agnelli, Massimiliano Allegri, Beppe Marotta, Pavel Nedved, Fabio Paratici e di tutti i giocatori protagonisti di questo 7Bellissimo. La storia sono loro.

La Juventus festeggia all'Olimpico: la gioia al fischio finale