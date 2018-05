Bettega: «Allegri rimane. Nuova Juve? Gli altri devono preoccuparsi»

1 di 2 Successiva

TORINO - "Per trovare un termine di paragone con questa squadra bisogna sfogliare gli almanacchi di tanti paesi per trovare qualcosa di simile. Il simbolo di questo titolo è la costanza e la cocciutaggine della squadra, la forza di non sentirsi mai arrivati nè soddisfatti. E' un qualcosa che si tramanda tra i giocatori e che arriva dalla società. Chiunque arriva alla Juve sembra acquisire questa caratteristica". E' l'opinione di Roberto Bettega, ex attaccante e dirigente della Juventus, all'indomani della conquista da parte dei bianconeri del settimo scudetto consecutivo. "Non dimentichiamo le 4 Coppa Italia, le finali di Champions League raggiunte. Il gruppo sposa pienamente la filosofia della società, come così lo ha fatto l'allenatore", ha spiegato ai microfoni di 'Radio Sportiva'.