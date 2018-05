Allegri punge il Napoli e si conferma: «Resto? Altissime probabilità»

VINOVO - Alla fine della conferenza stampa, sbotta scherzosamente: «Oh, trentacinque minuti! Manco a scuola mi interrogavano così a lungo…». Trentacinque minuti utili a fare un po’ di precisazioni, e anche a lasciare intuire che futuro attenda Allegri e la Juventus.

RINNOVO - «La mia percentuale di rinnovo è altissima, ma non ho mai avuto dubbi. La prossima settimana pianificheremo i programmi con lo scopo di rendere la Juventus competitiva, come abbiamo sempre fatto. Faremo in fretta, anche perché poi voglio andare in vacanza… Ma iniziamo a pensare alla festa di domani, per il mercato c’è tempo».