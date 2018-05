Italia, Buffon conferma il no alla gara d'addio: «Tolgo dall'imbarazzo tutti»

TORINO - «L'unico motivo per cui non voglio fare la partita d'addio in Nazionale contro l'Olanda è perché sono sempre stato un valore aggiunto delle squadre in cui ho giocato e mi sono sempre percepito così. In Nazionale mi sembra di essere diventato un problema non delle ultime partite, ma negli ultimi due anni e io, per mio orgoglio e per la stima che ho in me stesso, ho deciso di togliere dall'imbarazzo tutti. Nelle situazioni di disagio non ci sto bene. E non c'entrano nulla i commissari tecnici». Gianluigi Buffon torna così, ai microfoni di Sky Sport, sulla decisione di non accettare l'invito a salutare la Nazionale nell'amichevole di giugno a Torino. L'ormai ex portiere della Juventus sta partecipando alla partita d'addio al calcio Andrea Pirlo a San Siro.