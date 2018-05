Heysel, la scritta "+39 Rispetto" sulla Mole antonelliana

TORINO - La scritta "+39 Rispetto" sulla Mole antonelliana, l'intitolazione di una piazzetta nel quartiere Borgo Dora e un monologo teatrale recitato a Palazzo civico, sede del Comune di Torino: così martedì 29 maggio sarà ricordata la tragedia dello stadio Heysel, avvenuta lo stesso giorno del 1985. Nel trentatreesimo anniversario del tragico evento, la Città di Torino e Juventus Football Club rendono omaggio alle vittime con una serie di iniziative organizzate in città.

In serata, sulla facciata della Mole antonelliana, sarà proiettato il logo nato dall'idea dell'associazione Quelli di... via Filadelfia, la stessa che cura anche la Giornata della memoria per le vittime dell'Heysel e ogni manifestazione sportiva a essa legata. Nella stessa serata, alle ore 21, nella Sala delle colonne di Palazzo di Città, i trentanove tifosi che hanno perso la vita nella capitale belga saranno ricordati con il monologo 'Il giorno perduto' di Gianluca Favetto e le musiche di Fabio Barovero.