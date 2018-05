Juventus, pure Martial tra gli obiettivi d'attacco

Detto e ribadito che Alvaro Morata è il primo obiettivo bianconero per l’attacco, occorre però ribadire che in vetta alla lista delle preferenze dell’amministratore delegato Beppe Marotta e del direttore sportivo Fabio Paratici spicca anche il nome del 22enne, del Manchester United, Anthony Martial. Il francese venne acquistato dal club inglese nel 2015, dal Monaco, per 50 milioni di euro più eventuali altri 30 milioni di bonus rendimento. Tra le concorrenti beffate, spiccava proprio la Juventus. Ora però che il francese si guarda attorno - a causa del feeling mai completamente sbocciato con il tecnico José Mourinho - i bianconeri sono pronti a tornare alla carica. Ripartendo dai buoni rapporti costruiti già tre anni fa.