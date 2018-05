Juventus, Benatia fa posto a Godin o De Ligt

TORINO - Non è certo per caso se, nonostante l’arrivo sicuro di Mattia Caldara, la Juventus da un po’ di tempo sta intensificando il monitoraggio del panorama dei difensori centrali. Nonostante la mancata qualificazione alla Champions League, infatti, l’Olympique Marsiglia non ha accantonato l’idea di restituire Medhi Benatia a Rudi Garcia, che esaltò il difensore marocchino nella Roma 2013-14. Il centrale non ha dimenticato quella stagione strepitosa e, nonostante si trovi a meraviglia nella Juventus dove si è conquistato un ruolo da protagonista, non esclude di poter tornare agli ordini del tecnico francese. «Rudi Garcia mi piace - ha confermato ieri a Radio Rmc - ma ho ancora due anni di contratto. Ora la mia priorità è il Mondiale, poi vedremo cosa è meglio per me e per la Juve».

Juventus, i gol di Benatia