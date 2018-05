TORINO - C'è un'altra pretendente italiana per Anderson Talisca, 24enne attaccante brasiliano di proprietà del Benfica e nell'ultima stagione in prestito al Besiktas. Il giocatore, che non sarà riscattato dal club turco, è stato accostato più volte alla Roma ma, stando al quotidiano portoghese "A Bola", anche la Juventus starebbe sondando il terreno. Il Benfica ha fissato a 40 milioni di euro il costo del cartellino. (In collaborazione con Italpress)