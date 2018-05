Buffon scherza con gli Autogol: «Ecco cosa sono i fruttini»

TORINO - Dopo esser stato "vittima" di mille parodie, Gigi Buffon si è sottoposto a una divertente intervista degli Autogol. «Mi fa piacere essere diventato un personaggio conosciuto grazie anche a voi - ha dichiarato -. Ma ci tengo a precisare che nella vita non bestemmio e non scommetto mai». Il portiere azzurro ha spiegato anche cosa sono i famosi fruttini: «In Toscana i fruttini sono i succhi di frutta, ma nella boccetta di vetro». Aneddoti curiosi anche sul rapporto con Gattuso: «Scherzi? Con lui eravamo fratelli, tutti si divertivano a fargli scherzi perché lui aveva reazioni esagerate: ti ficcava il dito nella testa e ti guardava in cagnesco, la gente si buttava a terra dalle risate».