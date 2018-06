Benatia, futuro in bilico: piace ad Arsenal e Marsiglia VIDEO

TORINO - È stato uno dei migliori difensori dello scorso campionato, ma il futuro di Medhi Benatia è ancora in bilico. Il suo contratto con la Juve scade tra due anni e quindi ci sono solo due strade: rinnova o va via. Al momento la seconda opzione sembra essere la più probabile. Piace all'Arsenal e al Marsiglia del suo ex tecnico alla Roma Rudi Garcia. I bianconeri hanno già pronta l'alternativa: il golden boy Matthijs De Ligt, 18enne rivelazione dell’Ajax. Tutto però è fermo: il futuro si deciderà dopo il Mondiale. Intanto godiamoci il video con le giocate e i gol di Benatia in questa stagione.