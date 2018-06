Juventus, Morata a Torino: selfie con i tifosi

TORINO - Ricordi indelebili. Morata e i tifosi della Juventus continuano a mantenere saldo il legame nonostante la distanza. E quando i chilometri si annullano, le parole si trasformano in baci, abbracci e selfie. Come quelli che Alvaro ha condiviso con i tifosi bianconeri a Torino, dove si trova in questi giorni insieme alla moglie Alice Campello. Con lei è stato a Verona al concerto di Jovanotti, come testimonia il video - romantico - postato su Instagram.