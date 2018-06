Higuain, riappare il Chelsea. Futuro a Londra con Sarri?

TORINO - Gonzalo Higuain ha lasciato Barcellona e con i compagni di Nazionale è volato in Russia, dove l’Argentina debutterà sabato contro l’Islanda. Concentrato sui Mondiali, il Pipita al momento non vuole affrontare l’argomento sul suo futuro. Ma è indubbio che ci pensi anche se ogni decisione sarà rimandata a dopo la spedizione in Russia. E visto che la Seleccion è candidata a un posto sul podio, fino a metà luglio non ci sarà nessun trasferimento. Nell’arco di un mese, però, molte cose possono accadere. Soprattutto se si è nell’ordine di idee di cambiare maglia. E quelle parole sul desiderio del Pipita di provare l’emozione della Premier non sono campate in aria perché la prossima settimana il Chelsea potrebbe trovare l’accordo con Antonio Conte per la rescissione del contratto e per la buonuscita, vicina ai 20 milioni. E a quel punto la pista Sarri potrebbe tornare in auge perché Roman Abramovic non ha ancora scelto il nuovo allenatore nonostante la forte candidatura di Laurent Blanc. Certo, per portare a Londra l’ex tecnico del Napoli il Chelsea deve accordarsi con Aurelio De Laurentiis per via della clausola da 8 milioni che il patron russo però non vuole pagare. La situazione è complicata ma da lunedì, quando Marina Granovskaia, plenipotenziaria di Abramovich, tornerà a Londra dopo una settimana in Russia per fare il punto sul futuro del club, potrebbero cambiare gli scenari. E se Sarri si avvicina alla panchina dei Blues anche Higuain può approdare a Stamford Bridge.

