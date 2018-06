Resiste il dilemma Pjaca tra la Juventus e Cancelo

TORINO - Come Gonzalo Higuain e Paulo Dybala, anche Marko Pjaca è uno dei giocatori che potrebbero vedere il proprio destino cambiato da un buon Mondiale. Il croato è rientrato alla base dopo il prestito allo Schalke 04, la Juventus deve decidere che cosa farne: tenerlo in squadra, mandarlo ancora un anno in prestito oppure sfruttarlo come pedina di scambio? Un interrogativo che si arricchisce di un dubbio ulteriore, quello legato a una possibile consacrazione di Pjaca, quindi recuperabile in caso di prestito ma invece perso definitivamente dopo una vendita. Ed è proprio questa l’ipotesi di lavoro su cui sta ragionando la Juventus nella strada che conduce a Joao Cancelo. Il terzino è rientrato al Valencia dopo il prestito all’Inter: servivano 38 milioni per riscattarlo, il club nerazzurro non ha potuto versarli per rientrare nei parametri imposti dal Financial fair play imposto dall’Uefa.

Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna di Tuttosport