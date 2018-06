«Finita la storia d'amore tra Del Piero e la moglie Sonia»

TORINO - In esclusiva su Chi, in edicola da mercoledì 13 giugno, il racconto della fine della storia d'amore tra Alex Del Piero e la moglie Sonia. Dopo 19 anni e tre figli, sembra infatti che la coppia stia attraversando una crisi profonda causata da lunghe incomprensioni. Dopo l'addio al calcio e le incursioni nei campionati in Australia e in India, l’ex stella della Juventus si è trasferita a Los Angeles con tutta la famiglia, ma pare che anche la nuova vita non sia servita ad appianare le divergenze. Ad avvalorare la tesi anche la scomparsa, ormai da due anni, di foto della coppia sui social e la scelta di stare (lui) a Milano e (lei) a Torino quando vengono in Italia.