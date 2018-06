Juventus, Icardi, Morata, Martial: lo sprint è confermato

TORINO - Le parole di Massimiliano Allegri, sono state come sempre chiare e rappresentano una conferma importante alle linee guida del mercato juventino che vi abbiamo descritto nelle ultime settimane: il gol scudetto (perché di fatto lo è stato) segnato da Gonzalo Higuain a San Siro contro l’Inter potrebbe essere stato l’ultimo del Pipita in bianconero e nel caso il suo erede sarebbe molto probabilmente uno tra Mauro Icardi, Alvaro Morata e Anthony Martial. Con Edinson Cavani, in uscita dal Paris Saint-Germain, possibile sorpresa: l’ingaggio superiore ai 10 milioni è un nodo problematico, ma all’uruguaiano restano solo due anni di contratto e quindi con un accordo più lungo potrebbe accettare di abbassare la cifra. Per ora, comunque, quello per il posto di Higuain rimane uno sprint a tre.

Leggi l'articolo completo su Tuttosport in edicola