Juventus, Pjanic pressato da Barcellona e Manchester City

TORINO - Alla Juventus c’è Cristiano Ronaldo, al Barcellona Leo Messi e al Manchester City Pep Guardiola. Le tentazioni per Miralem Pjanic sono tante, a partire da quella di restare in bianconero, dove sta bene ed è consideratissimo tanto da Massimiliano Allegri quanto dalla società. L’ex romanista potrebbe rinnovare con i campioni d’Italia. Ma siccome le vie del mercato sono infinite e nel caso di Pjanic si registrano interessi sempre più concreti da parte delle big europee, ora come ora non si può escludere a priori un altro scenario, soprattutto se nei prossimi giorni dovesse prendere quota il ritorno a Torino di Paul Pogba (i dettagli di sopra). Il regista bianconero, corteggiato da Barcellona e Manchester City, potrebbe diventare il sacrificato di lusso. La Juventus non ha necessità di cedere il bosniaco e nelle scorse settimane ha rifiutato una proposta importante da parte del Manchester City, che prima di dare l’assalto (poi finito male) all’ex napoletano Jorginho aveva calato sul tavolo un assegno da 50 milioni di euro. Dal quartier generale bianconero la risposta è stata un gentile “no, grazie”. Già, soltanto un’offerta irrinunciabile (80-90 milioni) potrebbbe cambiare i programmi di Beppe Marotta e Fabio Paratici. Trattandosi del Manchester City, che è uno dei club più ricchi al mondo, in Inghilterra sono certi che i campioni della Premier torneranno alla carica. I motivi sono sostanzialmente due: il portafoglio dei Citizens è illimitato e Guardiola, beffato dal Chelsea dell’amico Maurizio Sarri su Jorginho, è alla ricerca di un altro centrocampista di qualità da inserire nella regia del suo City. I giocatori con queste caratteristiche sono pochi e lo juventino è uno di questi.