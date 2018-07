Golovin aspetta la Juventus, il Monaco spinge

TORINO - Aleksandr Golovin aveva messo la Juventus in cima ai propri desideri prima dello sbarco di Cristiano Ronaldo a Torino, figurarsi ora. Il talento russo, una delle rivelazioni dell’ultimo Mondiale, ha 22 anni e di conseguenza è cresciuto con il mito di CR7. La possibiità di allenarsi e provare a vincere tutto con il cinque volte Pallone d’Oro portoghese è un’ipotesi che Golovin vuole giocarsi fino alla fine. Si spiegano così i messaggi inviati dall’entourage del centrocampista negli ultimi giorni. Messaggi che nelle ultime ore si sarebbero trasformati in qualcosa di più concreto. Golovin sarebbe già potuto diventare un nuovo giocatore dell’Arsenal e del Chelsea e se non lo è ancora non è un caso, bensì la conseguenza di una strategia precisa: la mezzala russa sta temporeggiando nella speranza che i bianconeri, una volta risolte alcune cessioni, possano tornare a trattare con il Cska. Golovin non ha rifiutato i club inglesi, semplicemente in questo momento la sua priorità è la Juventus. Il centrocampista siberiano, già da tempo, si è messo in testa di seguire il percorso dei vari Paul Pogba, Alvaro Morata e Paulo Dybala, talenti esplosi sotto la Mole negli ultimi anni.