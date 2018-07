Bentancur: «Ronaldo mi ha chiamato per nome. Come faceva a saperlo?»

TORINO - «Ho cambiato posto nello spogliatoio dopo l'arrivo di Ronaldo. È un giocatore straordinario, lo ha dimostrato in tutta la sua carriera». Rodrigo Bentancur, intervistato dall'emittente sudamericana TyC Sports, ha commentato così il primo approccio avuto con il fuoriclasse portoghese, ora suo nuovo compagno alla Juve. «Al Mondiale sono andato con lui a fare il controllo antidoping. Quando è venuto a salutarmi mi ha chiamato per nome - ha raccontato - e non so come facesse a saperlo. C'erano già voci su una sua possibile partenza ma non gli ho chiesto nulla sulla Juventus. Abbiamo parlato e mi è sembrata davvero una gran persona».