Nuovo Dybala pronto per la Juventus e per Cristiano Ronaldo

TORINO - Paulo Dybala sta per tornare. Un nuovo Dybala. Con i capelli di platino. Con una nuova fidanzata, Oriana Sabatini. Con un nuovo compagno di squadra: Cristiano Ronaldo, peraltro anche nuovo vicino di spogliatoio. Il 30, così come CR7, sono convocati i reduci del mondiale, mentre la squadra va in tour negli Stati Uniti. Per l’argentino sarà un anno chiave: in Nazionale ha avuto pochi minuti per dimostrare il suo valore, la Juventus invece in lui ha creduto e da tempo. Intanto, pagandolo 42 milioni dal Palermo, e poi valutandolo oltre 150. Il ragazzo di Cordoba, che sta trascorrendo gli ultimi giorni proprio nella sua città con famigliari e amici, avrà una voglia matta di svoltare. Gli stimoli non mancano.