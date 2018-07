Dalla Vecchia Signora alla procace Georgina: l'estate del "Ronaldo innamorato"

TORINO - «Vacanze con amore». La folle estate di Cristiano Ronaldo passa anche da questo telegrafico messaggio posto a didascalia di una foto pubblicata sul proprio account 'Instagram', in compagnia della bella Georgina. La Rodriguez più famosa del mondo, per buona pace di Belen, si mostra in 'total black', con un'elegante pochette ed un tacco tanto alto, quanto dorato. Si dice, inoltre, con al dito un Cartier tempestato di diamanti dal valore di 700 mila euro. Stando alle ultime, infatti, se CR7 ha, quest'anno, consumato il proprio matrimonio con la Juventus, si è già portato avanti con i tempi, programmando, per la prossima estate, quello con la fidanzata Georgina, mamma naturale di Alana (la quarta figlia del portoghese) e, di fatto, anche degli altri giovani eredi di casa Ronaldo (Cristiano jr, Eva e Mateo).

Holidays with Love! Un post condiviso da Cristiano Ronaldo (@cristiano) in data: Lug 26, 2018 at 12:23 PDT