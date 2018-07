Khedira e Benatia prendono in giro Mandzukic: «Sorridi, sei in vacanza!»

TORINO - Mentre la maggior parte dei giocatori della Juventus è tornata al lavoro, c'è chi si gode gli ultimi giorni di vacanza. Stiamo parlando di Mario Mandzukic e Blaise Matuidi che dopo aver disputato la finale del Mondiale arriveranno nei prossimi giorni a Torino per cominciare la preparazione in vista della stagione 2018/19. Un post su Instagram dell'attaccante croato condito dalla didascalia "Tempo di ricaricare le batterie" ha scatenato un divertente siparietto con due compagni che hanno già ripreso ad allenarsi. Benatia e Khedira hanno risposto all'espressione seria di Mandzukic in piscina prendendolo in giro: «Ma ora sorridi, sei in vacanza» ha scritto il tedesco, seguito a stretto giro di posta dal marocchino che ha aggiunto: «Rilassati, sei in vacanza».