Ibrahimovic: «Mi dispiace ma non giocherò contro la Juventus»

TORINO - «Sono dispiaciuto di non disputare l'All Star Game contro la Juventus, una delle mie ex squadre». Con queste parole Zlatan Ibrahimovic ha annunciato il suo forfait nella gara di mercoledì contro i bianconeri di Allegri. «Voglio ringraziare tutti i tifosi che mi hanno votato. Il mio obiettivo è segnare gol per aiutare i Los Angeles Galaxy a centrare ai playoff». La scelta di non partecipare all'amichevole in programma al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta è stata presa dello svedese dopo la gara trionfale in cui ha guidato la sua squadra alla vittoria contro Orlando grazie alla sua prima tripletta nel campionato statunitense. La decisione non sarà priva di conseguenze: Zlatan sarà assente anche nella prossima partita di campionato contro i Colorado Rapids perché la MLS ha introdotto una regola che prevede una giornata di sospensione per i giocatori, non infortunati, che saltano l'All Star Game.

I CONVOCATI - La Juventus quindi si troverà di fronte solo un ex, Sebastian Giovinco. Ecco la lista completa della rappresentativa dei migliori giocatori della MLS.

Portieri: Brad Guzan (Atlanta United), Zack Steffen (Columbus Crew)

Difensori: Francisco Calvo (Minnesota United), Laurent Ciman (LAFC), Matt Hedges (FC Dallas), Aaron Long (New York Red Bulls), Michael Murillo (New York Red Bulls), Michael Parkhurst (Atlanta United), Graham Zusi (Sporting Kansas City)

Centrocampisti: Miguel Almiron (Atlanta United), Ezequiel Barco (Atlanta United), Alphonso Davies (Vancouver Whitecaps FC), Jonathan Dos Santos (LA Galaxy), Alberth Elis (Houston Dynamo), Ignacio Piatti (Montreal Impact), Alexander Ring (New York City FC), Ilie Sanchez (Sporting Kansas City), Diego Valeri (Portland Timbers), Yoshimar Yotún (Orlando City SC), Wilfried Zahibo (New England Revolution)

Attaccanti: Giovani Dos Santos (LA Galaxy), Sebastian Giovinco (Toronto FC), Josef Martinez (Atlanta United), Carlos Vela (LAFC), David Villa (New York City FC), Bradley Wright-Phillips (New York Red Bulls)