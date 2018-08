Juventus, gli attaccanti di Andrea Agnelli: da Krasic a Cristiano Ronaldo

19 maggio 2010. Andrea Agnelli è il nuovo presidente della Juventus. Obiettivo? Riportare al top la Vecchia Signora, in Italia e in Europa. 31 luglio 2018. Cristiano Ronaldo, neoacquisto bianconero svolge il suo primo allenamento alla Continassa. Otto anni, sette scudetti, quattro Coppa Italia, tre Supercoppa Italiana e due finali di Champions. Un percorso in salita quello della Vecchia Signora, che per le prossime stagioni potrà contare sulla classe, l’esperienza e la forza di Cristiano Ronaldo. CR7 è l’uomo scelto per riportare a Torino la Coppa dalle grandi orecchie. Il portoghese è un’autentica macchina da gol e va ad inserirsi in un reparto offensivo già stellare, che la scorsa stagione ha segnato 85 gol nel campionato italiano. Ma da dove ha iniziato la Juventus di Agnelli? Stagione per stagione, ecco l’evoluzione del reparto offensivo bianconero raccontato attraverso i numeri.