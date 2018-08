Diretta Villar Perosa, Juventus day: segui la giornata 

VILLAR PEROSA - Cristiano Ronaldo inizierà l'amichevole di Villar Perosa al centro dell'attacco bianconero, supportato da Douglas Costa e Dybala. Queste le prime scelte effettuate da Allegri per l'amichevole in famiglia di oggi pomeriggio. La Juve A scenderà in campo con Szczesny in porta, Chiellini e Bonucci al centro della difesa, Cuadrado e Alex Sandro terzini. A centrocampo Bentancur, Emre Can e Bernardeschi. Segui Juventus A-Juventus B in diretta

I tifosi della Juventus hanno accolto con un boato l'arrivo della squadra allo stadio di Villa Perosa, dove tra un'ora è in programma la tradizionale amichevole in famiglia. Applausi scroscianti per capitan Chiellini, il primo a varcare i cancelli dell'impianto, e per Cristiano Ronaldo, quasi sorpreso dal calore dei suoi nuovi tifosi. CR7 ha accennato un saluto in risposta, prima di entrare negli spogliatoi col resto della squadra.

La carica dei cinquemila è entrata nel piccolo campo dedicato a Gaetano Scirea intorno alle 13.30. Un po' alla volta, filtrata da un servizio d'ordine perfetto e che ha reso facile la pacifica invasione di Villar Perosa da parte dei tifosi della Juventus. Cristiano Ronaldo porta ordine non solo in campo, ma anche nell'organizzazione dell'evento bianconero dell'estate. ENTUSIASMO - Ordinato, certo, ma l'entusiasmo dei tifosi bianconeri resta scatenato dalla presenza di Cristiano Ronaldo nell'amichevole di oggi. In giro per il paese non si riescono a contare le maglie numero 7 del campione portoghese e, rispetto agli altri anni, è incredibilmente più alto il numero dei pezzi originali e non "tarocchi".