Juventus, Benatia e Cancelo in gruppo. A "porte chiuse" il test contro la Under 23

TORINO - Juve di nuovo al lavoro al JTC in vista dell'esordio stagionale in campionato di sabato contro il Chievo. Dopo il riposo di ieri, concesso in seguito all'amichevole di Villar Perosa, la Juve - con Benatia e Cancelo rientrati in gruppo mentre De Sciglio ha proseguito il lavoro personalizzato - si è ritrovata al Training Center bianconero, dove si è focalizzata su lavoro fisico e di possesso palla, chiuso poi da una partitella. Domani in mattinata al JTC è in programma un'amichevole "in famiglia" ma a porte chiuse contro la Under 23 bianconera che parteciperà al campionato di Serie C.