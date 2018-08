Juventus, Matuidi e la "squadra vincente". Ma a Dybala non piace la foto di Cancelo

TORINO - La Juventus corre e suda in allenamento in vista del prossimo impegno di campionato. Per l'esordio stagionale fra le mura amiche dell'Allianz Stadium, è attesa la Lazio appena ferita dal Napoli. Il fresco campione del mondo Blaise Matuidi, attraverso il proprio profilo 'Instagram', ci ha tenuto a far sapere a tutti i propri sostenitori di aver fatto parte della squadra vincente nella partitella diretta da Allegri per la seduta mattutina, pubblicando una foto che lo ritrae in compagnia di Chiellini, Douglas Costa, Bentancur, Pjanic, Dybala e il giovane Anzolin.

Proprio il neo-capitano bianconero, probabilmente soddisfatto dello scatto, ha effettuato un "repost" sul proprio profilo. Opinione non condivisa da Dybala, che commenta sarcastico: «Bella qualità di foto». L'autore del click, però, è Joao Cancelo, immancabilmente tirato in ballo da un attentissimo Miralem Pjanic. All'esilarente siparietto partecipano anche Mattia Perin e Matteo Anzolin.