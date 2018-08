Rooney lancia la Juventus: «Con Ronaldo vincerà la Champions»

TORINO - Wayne Rooney non ha dubbi: con Cristiano Ronaldo la Juventus vincerà la Champions League. In un'intervista alla "CNN" l'ex attaccante di Manchester United ed Everton, ora negli Usa al Dc United, lancia i bianconeri, rinforzati dall'arrivo dell'amico e compagno ai tempi dei Red Devils. «Cristiano farà ciò che ha sempre fatto negli ultimi 10 anni, ovvero porterà gol e ritengo che la Juventus vincerà la Champions per il solo fatto di averlo acquistato. Cristiano è un bravo ragazzo, lavora duro e ama la sua famiglia. Merita tutto ciò che ha perché fa ogni sforzo per essere sempre al top». (in collaborazione con Italpress)