Juventus, Ronaldo riparte da quell'applauso allo Stadium

COME A CASA - Prova generale segreta, di cui però la Juventus ha diffuso via twitter un frammento, una pietruzza luccicante: un doppio passo e passaggio no look di CR7 durante la partitella. Pane quotidiano per il fuoriclasse portoghese, che per giunta al prato dello Stadium non aveva gran bisogno di prendere le misure: ci si è sempre trovato come a casa propria anche prima che lo diventasse. Tre volte aveva messo piede sull’erba bianconera, quattro volte aveva esultato. La prima il 5 novembre 2013, fase a gironi di Champions League: la Juventus di Conte è in vantaggio grazie a un rigore di Vidal, CR7 pareggia di destro su assist di Benzema prima che Bale e Llorente fissino il 2-2. La seconda il 5 maggio 2015, in semifinale: la Juventus diventata di Allegri va in vantaggio con Morata, Ronaldo pareggia con un colpo di testa sottomisura, ma poi Tevez su rigore dà ai bianconeri la vittoria che, con il successivo 1-1 di Madrid, varrà l’accesso alla finale. La terza e ultima è storia recente, quasi cronaca, la sera del 3 aprile scorso: andata dei quarti, CR7 gela Buffon in avvio con un tocco d’esterno su cross basso di Isco, poi nella ripresa spinge lo Stadium ad alzarsi in piedi e tributargli il primo applauso bianconero, con quel gol in rovesciata la cui bellezza tocca i tifosi juventini più della delusione per un’eliminazione dalla Champions che in quel momento sembra scontata (e che alla fine in effetti arriverà, ma sarà tutto fuorché scontata).

